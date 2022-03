Stukje nostalgie verdwijnt: legendarische Meeuwense feestzaal Medua tegen de vlakte voor flats

De legendarische zaal Medua in Oudsbergen, waar menig Noord-Limburger zich in de jaren zestig en zeventig amuseerde, ligt tegen de vlakte.

Donderdag gingen de sloopwerken van start. De Medua, met cinema en balzaal, moet plaatsmaken voor negentien luxeappartementen. Bekende artiesten als The Bleu Jeans, Gielen Quartet en andere Noord-Limburgse orkesten kwamen er in betere tijden nog over de vloer. Heel wat Meeuwenaren hebben er gefeest en vonden er ook de liefde van hun leven.

De voorbije decennia veranderde de bestemming van het complex meermaals. Zo ging het van cinema en feestzaal naar winkel tot kantoor- en fitnessruimte. Het gebouw stond de voorbije jaren deels leeg. Hiermee verdwijnt ook de laatste échte feestzaal in Meeuwen.