Van online retailer naar wietteler: Lummenaar krijgt 24 maanden cel

Een 46-jarige Lummenaar is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 14 met uitstel, voor het kweken van cannabis. De man maakte ooit naam en faam met een online platform voor de verkoop van kledij, maar belandde diep in de put nadat overname van zijn bedrijf mislukte.

Zijn bedrijf ging op de fles waarna de naar Lummen verhuisde Hasselaar in de wietteelt zijn heil zocht. Hij verklaarde in een growshop in Nederland zijn materiaal te zijn gaan halen om een plantage uit te bouwen. Dat gebeurde in een loods langs de Kompellaan in Houthalen-Helchteren. Op 29 juli 2021 trof de politie er 539 planten aan. Onderzoek wees uit dat er sprake was van meerdere oogsten en dat de vooral wiet voor de Nederlandse markt bestemd was. De veertiger belandde na de huiszoeking voor vier maanden achter de tralies.

Emotioneel kapot

Vandaag loopt de dader met een enkelband rond. Op zijn proces verklaarde de gevallen webshopontwikkelaar emotioneel kapot te zijn nadat de overnamedeal van zijn bedrijf alsnog afsprong. Zijn advocaat, Luk Delbrouck, wees erop dat de Lummenaar geen drugs meer gebruikt terwijl hij vroeger wel joints rookte. Ook zou hij goed meegewerkt hebben aan het onderzoek. Het komt de dader nu op 24 maanden cel, waarvan 14 met uitstel te staan. Om van dat uitstel te kunnen genieten, moet de wietkweker zich laten behandelen voor zijn drugsverslaving, drugskringen vermijden en actief op zoek gaan naar werk. Daarnaast is hem nog 12.000 euro boete opgelegd en is een vermogensvoordeel van 30.500 euro verbeurd verklaard.

Kompanen

De Lummenaar liet zich nog omringen door een 32-jarige Oudsbergenaar en Hasselaar (40). Zij leverden allerhande hand- en spandiensten. De rechter legde ze elk 18 maanden cel, waarvan 14 met uitstel op. Ook draaien ze op voor een boete van 8.000 euro en een verbeurdverklaring van 12.000 euro. Een 46-jarige Leopoldsburgse en haar vriend (47) knipten regelmatig de planten in de plantage. Voor hen had de rechter 46 uur werkstraf en 6.000 euro boete in petto. Daarnaast is er nog een Peugeot Partner verbeurd verklaard en draait het gezelschap op voor de proceskosten van 10.500 euro. Een zesde beklaagde kreeg bij gebrek aan bewijzen de vrijspraak. Op 29 september buigt de rechtbank zich over de schadevergoeding die de veroordeelden aan Fluvius moeten voor het illegaal aftappen van elektriciteit.