Oorlog in Oekraïne raakt Limburgse economie: Jaga ziet omzet met vijf procent dalen

De oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland raken ook de Limburgse economie. Onze provincie is bij uitstek een exportprovincie. Conflicten en dus onzekerheid raakt in de omzet. Hier en daar zijn ook Limburgse bedrijven getroffen omdat leveranciers nu in oorlogsgebied zitten. Maar los van de stijgende energieprijzen valt voor veel ondernemers een afzetmarkt weg. Verwarmingsexpert Jaga uit Diepenbeek ziet die markt met vijf procent slinken.