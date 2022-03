Vanaf deze week kunnen kmo's subsidies aanvragen voor het Interreg Euregio-project 'From waste to profit'. Partners in dit project zijn onder andere Voka en POM Limburg. Het project stelt 6 miljoen euro ter beschikking om kmo's efficiënter te laten omgaan met hun afvalstromen. Zo heeft de Lommelse industriële enveloppenfabrikant Elep de laatste jaren fors geïnvesteerd in de optimalisatie van hun afvalbeheer.