STVV-coach Bernd Hollerbach: “Spelers moeten blijven tonen, niet praten”

Bernd Hollerbach loofde op zijn persconferentie op vrijdag nogmaals het werk van Wouter Vrancken bij KV Mechelen. Maar tegelijkertijd wil de Duitse T1 maar al te graag zes op zes pakken tegen Malinwa. “Mijn spelers praten graag over die play-offs, maar we moeten realistisch blijven.”

STVV ontvangt KV Mechelen vrijdagavond al op Stayen. De mannen van Wouter Vrancken passeren de revue. Bernd Hollerbach wil uiteraard de scalp van zijn Limburgse collega. “Ik heb Vrancken graag, maar dat telt even niet. Hij heeft bij Mechelen al uitstekend werk geleverd, je merkt continuïteit bij die club. Ze doen elke periode goede transfers, stap per stap klimmen ze hoger en dat is mooi. Of STVV zich daaraan spiegelt? Ik ga er toch vanuit dat ik mee voor continuïteit kan zorgen in Sint-Truiden. Ik heb hier immers nog een contract lopen. Het bestuur heeft nu tijd om ervoor te zorgen dat we met een degelijke kern de voorbereiding op volgend seizoen kunnen aanvatten. Dat ligt in hun handen. Ikzelf focus me voorlopig op de vijf resterende wedstrijden, waarin we zo veel mogelijk punten willen pakken. Na de reguliere competitie zitten we aan tafel over de verdere aanpak. ”

Hollerbach lachte vorige week het idee van play-off 2 weg, vooral omdat Genk concurrent is voor een plaats bij de eerste acht. “Dat wil niet zeggen dat ik niet elke wedstrijd wil winnen. Maar wij moeten wel realistisch blijven. We hebben op dat vlak ons lot niet in eigen handen. Ik weet best dat mijn spelers na Oostende spraken over play-off 2, maar ik heb niet graag dat ze te veel praten. Ze moeten het dan vrijdag maar tonen op het veld wat ze willen. Maar zoals ik al vaak gezegd heb: over de mentaliteit heb ik eigenlijk niet te klagen.”

STVV kan vrijdag aan klantenbinding doen, alleen vindt Hollerbach niet dat hij daar zelf veel impact op heeft. “Het is al enkele jaren dat het toeschouwersaantal daalt bij STVV. Het enige wat wij als ploeg kunnen doen is elke keer weer knokken op het veld. Verder heb ik er geen vat op. Op Mechelen hebben we ons opnieuw zo goed mogelijk voorbereid. Ze hebben op zich een betere kern dan ons. Storm vind ik een zeer gevaarlijke speler. In de omschakeling zijn zij sterk. We kennen hun kwaliteiten prima, daar zullen we gepast op moeten antwoorden.”

Hollerbach mist Daiki Hashioka, de Japanse rechtsachter is geschorst. Koita (voet) is out, Dony (ziek) en Leistner (ziek) zijn twijfelachtig voor de match tegen Wouter Vrancken en Rob Schoofs. Waardoor de STVV-staf dus vooral oplossingen zal moeten smeden op de flanken.