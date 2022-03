Truiense apothekeres doet oproep voor Oekraïne: “Bezorg ons verbanden, pleisters en medicatie”

“Een oproep via Facebook was voldoende om patiënten aan te zetten hun vervallen, ongebruikte medicatie of medisch materiaal in de apotheek binnen te brengen. Deze medische hulpmiddelen zijn vaak nog perfect bruikbaar. Daarom besloot ik samen met mijn collega’s een inzamelactie van medisch materiaal en bruikbare medicatie via sociale media op het getouw te zetten”, zegt apotheker Julie Eraerts. “Het is de bedoeling zo veel mogelijk EHBO-materiaal zoals kompressen, drukverbanden, bandages, pleisters, windels, ontsmettingsmiddelen en pijnmedicatie in te zamelen en via de Oekraïense gemeenschap naar Oekraïne te versturen. Ondanks de vele reacties op sociale media, hopen we via andere kanalen nog meer mensen te bereiken. Bij deze doe ik dan ook een warme oproep aan alle mensen thuis om eens in de huisapotheek te kijken,” besluit Julie. Als u nog medisch materiaal hebt dat u niet meer denkt nodig te hebben, aarzel dan niet en breng het binnen bij Apotheek Wilderen, Zoutleeuwsesteenweg 128, 3800 Sint-Truiden. De actie loopt nog tot vrijdag 11 maart. (jcr)