Marilyn Manson daagt ex-vriendin Evan Rachel Wood voor rechtbank na beschuldigingen van seksueel misbruik

Manson – in het dagelijkse leven heet hij Brian Warner – stelt dat Wood en haar “knipperlichtpartner” Ashley Gore hem “publiekelijk gecast hebben als verkrachter en misbruiker, een kwaadaardige leugen die zijn succesvolle muziek-, tv- en filmcarrière van de rails heeft gehaald”. Volgens hem hebben Wood en Gore zich ook voorgedaan als een FBI-agent, die een fictieve brief heeft opgesteld en verspreid, om te laten uitschijnen dat de vermeende slachtoffers van Manson in gevaar zouden zijn en dat er een onderzoek was gestart. Ze zouden ook “checklisten en scenario’s hebben voorzien” voor vermeende slachtoffers en valse verklaringen hebben afgelegd, zoals dat Manson “het seksueel misbruik van een minderjarige heeft gefilmd”. Manson vraagt een zitting met jury. Verder beschuldigt hij hun ook van onder meer het opzettelijk toebrengen van emotionele angst en imitatie op het internet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Evan Racel Wood getuigde voor het eerst in 2018 over het misbruik, vorig jaar vertelde ze dat het over Manson ging. — © Arthur Mola/Invision/AP

Wood en Manson kwamen naar buiten met hun relatie in 2007. Zij was 19, hij 38. Ze waren verloofd, tot ze eind 2010 uit elkaar gingen. Wood getuigde in 2018 al over het misbruik en sprak toen onder meer over verkrachting terwijl ze bewusteloos was, brainwashing en mishandeling. Ze noemde geen naam, tot begin vorig jaar. Samen met andere vrouwen die zich uitten als slachtoffer. Haar documentaire, waarvan het eerste deel op het Sundance Festival in première ging, gaat daar dieper op in. Na de beschuldigingen lieten het platenlabel en zijn manager Manson vallen.

LEES OOK. Shockrocker Marilyn Manson choqueert nu echt, na beschuldigingen over jarenlang misbruik: “Hij hield een pistool tegen mijn hoofd” (+)