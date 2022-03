Fietspad naar Bokrijk wordt bijna dubbel zo breed

De vernieuwing maakt deel uit van extra investeringen van de Vlaamse overheid in fietsinfrastructuur. In Limburg worden in dat kader zo’n dertig fietspaden in veiligheid en rijcomfort verbeterd, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg. “We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. In Bokrijk wordt tussen de Hasseltweg en de ingang van het domein zo’n 800 meter fietspad vernieuwd. Het oude fietspad wordt volledig opgebroken en vernieuwd. Het nieuwe zal bestaan uit asfalt en verbreed worden van 1,75 naar 3 meter. Op maandag 7 maart gaan de werken van start. Ze zullen twee weken duren. In die periode is het fietspad niet bruikbaar. Nog zal de aannemer een deel van de weg innemen om de werken te kunnen uitvoeren. De parking aan het station blijft toegankelijk. (cn )