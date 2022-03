Vlaams begrotingstekort 2021 bijna 1,8 miljard euro kleiner dan verwacht

De Vlaamse begroting is in 2021 voor 2,4 miljard in het rood gegaan. Dat is bijna 1,8 miljard euro beter dan het eerder verwachte tekort van 4,2 miljard euro. Dat blijkt uit het uitvoeringsrapport van de begroting 2021 dat Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) heeft bekendgemaakt. De betere begrotingscijfers zijn vooral toe te schrijven aan hogere inkomsten uit gewestbelastingen in combinatie met een aantal lagere uitgaven, met name corona-uitgaven.