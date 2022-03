Russische topwielrenner Aleksandr Vlasov laat van zich horen: “Zoals veel Russen wil ik alleen maar vrede”

Aleksandr Vlasov, een van de twee Russische renners uit de WorldTour, spreekt zich in een bericht op zijn sociale media uit tegen de oorlog in Oekraïne. Hij volgt daarmee het voorbeeld van zijn landgenoot Pavel Sivakov, die vorige week hetzelfde deed.

“Zoals veel Russen wil ik alleen maar vrede. Ik ben geen politiek persoon en men heeft niet aan normale mensen zoals ikzelf gevraagd of wij een oorlog willen”, schrijft de 25-jarige winnaar van de Ronde van Valencia donderdag op Instagram. “Dit is een schok geweest voor iedereen en ik hoop dat dit zo snel mogelijk stopt. Ik vind dat de rol van sport erin moet bestaan mensen te verenigen over politieke grenzen heen, in plaats van hen te verdelen”, voegt de renner van het Duitse BORA-hansgrohe, die vorig jaar vierde werd in de Giro, er nog aan toe.

De Internationale Wielerunie UCI besliste dinsdag, net zoals vele andere sportfederaties, gehoor te geven aan de oproep van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en sancties op te leggen aan Rusland en Wit-Rusland na de invasie in Oekraïne. Zo verloor Gazprom/Rusvelo, dat uitkomt op het tweede niveau, zijn UCI-status waardoor het geen internationale wedstrijden meer kan rijden. Renners uit beide landen mogen wel nog als “neutrale atleten” deelnemen aan competities op voorwaarde dat ze niet aangesloten zijn bij een Russische of Wit-Russische ploeg.