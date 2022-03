Belgisch profvoetbal komend weekend in regenboogkleuren tegen discriminatie: “Football for All”

Komend weekend gaat het Belgische profvoetbal getooid in regenboogkleuren. “Met de campagne ‘Football for All’ maken de Pro League en haar clubs opnieuw een statement voor inclusie en tegen homofobie, zoals ze dat doen tegen racisme en andere vormen van discriminatie en ongelijkheid. Ons voetbal is er voor iedereen, op en naast het veld. Die basisidee zetten we om in concreet beleid”, klinkt het donderdag in een mededeling van de Pro League.