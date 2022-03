Voorlopig geen sancties voor Russische miljardair achter AS Monaco en Cercle Brugge

De Russische eigenaar van AS Monaco en indirect van Cercle Brugge hoeft, in tegenstelling tot Roman Abramovich van Chelsea, voorlopig geen stap opzij te zetten of de club(s) te verkopen. Dimitri Rybolovlev (55) blijft voorlopig buiten schot maar dat kan veranderen naarmate de oorlog vordert, weet het Franse L’Equipe.

Rybolovlev bezit 66 procent van de aandelen van AS Monaco, de Franse topclub die op haar beurt sinds 2017 de meerderheid van de aandelen van Cercle Brugge in handen heeft. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne heerst er twijfel over de toekomst van Rybolovlev als voorzitter, maar volgens ‘bronnen dicht bij Rybolovlev’ hangt hem voorlopig niets boven het hoofd.

“De regels van de Europese Unie gelden ook voor Monaco. Zoals ze nu zijn laten die regels de Franse overheid niet toe om te eisen dat de voorzitter afstand neemt van de club”, legde de bron in de omgeving van Rybolevlev uit in L’Equipe. “Voorlopig mag de voorzitter zijn club zien spelen en moet hij de aandelen niet verkopen.”

“Dat wil niet zeggen dat er in een later stadium geen sancties mogelijk zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen van het conflict kunnen de maatregelen die tegen de Russische oligarchen zijn genomen ertoe leiden dat ze worden uitgesloten van Franse bedrijven. De Monegaskische autoriteiten volgen de sancties van de Europese Unie nauwgezet op.”

De miljardair staat volgens onderzoek van onder meer de Franse voetbalbond dus niet op de lijst van 26 Russische oligarchen die momenteel sancties moeten vrezen van de Europese Unie. Chelsea-eigenaar Roman Abramovich staat daar wel op en is genoodzaakt de club te verkopen.