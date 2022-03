Kim Kardashian en Kanye West officieel gescheiden

Een jaar nadat Kim Kardashian (41) de scheiding had aangevraagd, is die nu officieel rond. De Amerikaanse realityster was acht jaar getrouwd met rapper Kanye West (44). Samen hebben ze vier kinderen.

In een virtuele hoorzitting werd het eerste deel van de scheiding afgerond: ze is weer single voor de wet en laat de achternaam West officieel vallen. Hierna moeten nog de financiën en eigendommen verdeeld worden en het voogdijschap rond de kinderen geregeld worden. “Het gerecht die officieel een einde maakt aan ons huwelijk, zal Kanye helpen om te accepteren dat het voorbij is”, verklaarde ze een maand geleden. West zelf was niet aanwezig bij de zitting, maar liet zich de voorbije weken wel publieke uit over zijn nakende scheiding. Hij hoopte Kardashian weer voor zich te winnen en riep haar op hun huwelijk nog een kans te geven. Zij ging daar niet op en is intussen al een tijd samen met komiek Pete Davidson. Enkele weken geleden heeft West zijn kortstondige relatie met actrice Julia Fox dan weer beëindigd.

Daags van de uitspraak heeft de rapper een videoclip van het nummer Eazy gelost van zijn album Donda 2, een verwijzing naar zijn moeder. Daarin haalt hij brutaal uit naar Davidson. In de video is te zien hoe hij een kleien versie van de komiek ontvoert, vastbindt en levend in een doodskist legt.

Niet iedereen reageert even enthousiast. “Je moeder zou beschaamd zijn”, schrijft iemand op sociale media. “Je hebt hulp nodig, bro”, zegt een ander. “Wel, dit lijkt gezond.” en “Hier krijg je wellicht een contactverbod voor” zijn nog reacties. Het is niet voor het eerst dat Ye ­– zoals hij tegenwoordig heet – uithaalt naar de nieuwe liefde van zijn ex-vrouw. Op sociale media postte hij al bedreigingen aan het adres van Davidson, bekend van Saturday night live, maar die haalde hij later weer offline.