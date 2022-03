Bree vangt Oekraïense vluchtelingen op in voetbalkantine, sportcafé en kantoren

In de loop van volgende week worden de eerste vluchtelingen uit Oekraïne in Bree verwacht. De oorlogsslachtoffers zullen onder meer in een voetbalkantine, sportcafé en kantoorgebouwen gehuisvest worden.

“De respons op onze vraag naar hulp is hartverwarmend en overweldigend”, zegt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Zowel privépersonen als ondernemers nemen diverse initiatieven. Als stad willen we uiteraard niet alleen ons steentje bijdragen aan de fysieke opvang, maar ook zorgen voor mentale en administratieve opvang. Zo gaan we ons Sportcafé Olympia ter beschikking stellen voor opvang: hier beschikken we over een industriële keuken en er is veel sanitair. Ook de kantine van voormalige voetbalclub SK Bree in de sportzone gaan we inrichten als opvang. Op deze locaties kunnen we ook voorzieningen treffen om de was te doen en dergelijke meer. Ondernemer Geerits stelt twee verdiepingen van zijn kantoorgebouwen Swinkels ter beschikking: ook hier is een industriële keuken en veel sanitair aanwezig.”

Mentale bijstand

Het voormalig stadhuis aan het Stadsplein, waar tot voor kort de FOD Financiën kantoor hield, wordt ook opgenomen in het actieplan. Van der Auwera: “Hier kunnen we ook aan opvang doen, maar we willen hier toch voornamelijk een ontmoetingsplek voor de vluchtelingen van maken. Veel slachtoffers zijn immers getraumatiseerd en hebben ook psychologische en mentale opvang nodig. In dit gebouw zijn voldoende gespreksruimtes met de nodige privacy. Mensen van onze dienst Burgerzaken en maatschappelijk werkers van ons Sociaal Huis zullen er geregeld kantoor houden om de nodige bijstand te verlenen. Ondertussen zijn we ook druk bezig met het in kaart brengen van alle privé-initiatieven.”

(pabr)