76-jarige man gewond afgevoerd na val van ladder op werf in Piringen

Op de Lankgracht in Piringen (Tongeren) is donderdagmiddag een 76-jarige man gewond geraakt na een val van een ladder op een werf. Hij werd afgevoerd naar het AZ Vesalius.

De man is de vader van de aannemer die het huis aan het verbouwen is. In de slaapkamer op de eerste verdieping viel de man om een onbekende reden achterover van een ladder. Hij liep een hoofdletsel op. De brandweer Zuid-West Limburg kwam de man van de eerste verdieping halen. Hij werd afgevoerd naar het AZ Vesalius. diro