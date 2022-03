Hasseltse poetsvrouw steelt en verkoopt rouwjuweel van klant

Een T-vormig juweel met een diamant en wat goud in verwerkt. En met de T van Tom of de zoon van Mia Maris (71) die 2008 op 34-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hersentumor. “Het was een hangertje en redelijk zwaar. Daarom deed ik het niet dikwijls aan. Toen Jan, mijn tweede zoon, gestorven is aan een hartaderbreuk wou ik het laten smelten om er een juweel van te maken, maar het was weg. Ik had het niet meer. Heel triestig dat je zoiets meemaakt. Ik kreeg dan ook nog eens kanker. Het is droevig”, zegt de Hasseltse Mia Maris vechtend tegen de tranen.

Wisselkantoren

Naar een verdachte moest ze niet lang zoeken. Het was begin 2020 of in volle coronaperiode dat het rouwjuweel verdween. Omdat Mia zelf sukkelde met de gezondheid en er niemand anders meer over de vloer kwam, was het duidelijk wie er mee aan de haal was gegaan. “Ze heeft het juweel verkocht aan een goudwisselkantoor en er 120 euro voor ontvangen. Ik ga me onthouden van enige commentaar”, moest de procureur op zijn tanden bijten. “Het juweel was toen al gesmolten. Ze heeft de assen bij haar thuis in de vuilnisbak gedaan en de diamant eruit gehaald. Ik kon niets meer recupereren”, blikt Mia terug. Samen met haar echtgenoot vraagt ze een schadevergoeding van 4.000 euro. “Wat ik ook krijg. Niets maakt dit nog goed. Ik had beter moeten weten. Mijn poetsvrouw had om de 14 dagen haar haren gedaan, ze had valse nagels en valse wimpers. Ze vertelde over haar twee aangekochte honden voor 1.600 euro het stuk. Dan moet er sprake van diefstal zijn”, vertelt Mia Maris in tranen. “Mijn cliënte is de laatste herinnering aan haar zoon kwijt. Eigenlijk is dit grafschennis”, brieste haar advocate Kato Laeremans.

Meerdere diefstallen

Mia Maris was niet het enige slachtoffer van de Hasseltse poetsvrouw. Ze maakte tijdens haar werkuren nog een duur familiejuweel buit bij een dementerende 89-jarige vrouw. Meester Pieter Valkenborg eiste een schadevergoeding van 7.800 euro. “Dit tart alle verbeelding.” Daarnaast sloeg ze 2020 en 2021 nog op drie plaatsen in en om het Hasseltse toe. Telkens had ze het gemunt op gouden juwelen, veelal erfstukken. Haar buit verkocht ze aan goudwisselkantoren in Hasselt en Diepenbeek. “De emotionele schade is groot. Ze raakte de mensen in het diepste van hun privé sfeer en schaadt het vertrouwen. Ik vorder 18 maanden cel en 1.600 euro boete”, aldus het openbaar ministerie.

© GeHo

Black-out

“Degoutant”, liet ook de rechter haar afkeuring blijken. “Hoe kom je daar nu bij om het juweel met de assen van iemand zijn overleden zoon te stelen? Met de beste wil van de wereld kan ik dat niet begrijpen.” De dievegge was in de rechtbank aanwezig en verwees naar black-outs. “Ik zat in een depressieve periode en moest een relatiebreuk verwerken. Nogmaals wil ik mijn excuses aanbieden, maar ik kan de klok niet terugdraaien. Het enige wat ik kan doen, is werken om de schade te vergoeden. Daarom zou ik appreciëren dat familie van de slachtoffers niet telkens bij mijn nieuwe werkgever over mijn verleden gaat vertellen. Ik werk nu 55 uur per week.” Haar advocate wees op de psychische problemen bij de vrouw. Intussen is het naar de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg gestapt. “Ze werkt nog altijd aan die stoornis en combineert diverse jobs om de schadevergoeding te kunnen betalen. Ik vraag om mildheid aan de dag te leggen en verzoek om een straf met uitstel onder voorwaarden.” Vonnis op 31 maart.