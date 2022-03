DEBAT. Wat vind jij van de sancties die de Russische sportwereld krijgt opgelegd?

De Russische inval in Oekraïne blijft ook in de sportwereld de gemoederen beroeren. Het Russische voetbalelftal is niet welkom op het WK en de paralympiërs van het land mogen niet deelnemen aan de Winterspelen die vrijdag van start gaan. Ook in het wielrennen en andere sportsectoren worden er maatregelen getroffen. Vind jij het kunnen dat Russische sporters gestraft worden door de acties van Poetin? Laat het ons weten en debatteer mee.