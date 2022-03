Bekende ‘oma van de oppositie’ die Beleg van Leningrad overleefde, opgepakt tijdens Russisch protest op invasie

Sinds de Russische inval op Oekraïne, vandaag precies een week geleden, is er heel wat internationaal protest op de oorlog. In grote steden zoals New York, Barcelona, Madrid, München, … kwamen duizenden mensen op straat tegen het geweld. Maar ook in eigen land wordt er actie gevoerd tegen de oorlog van Poetin. In Sint-Petersburg protesteerde ook de bejaarde Yelena Osipova, een kranig oud dametje die naar eigen zeggen het jarenlange Beleg van Leningrad (tussen 1941 en 1944) overleefde. Maar ook de Russische oproerpolitie is massaal aanwezig om de protesten neer te slaan en betogers zoals Yelena te arresteren.