Afghaanse asielaanvragen kunnen opnieuw afgewezen worden

In augustus vorig jaar - toen Afghanistan in handen viel van de taliban - hebben verschillende Europese landen, waaronder ook België, beslist het grondige onderzoek van Afghaanse asielaanvragen op te schorten. Een Afghaan die niet het vluchtelingenstaatuut kreeg, kon op Belgisch grondgebied blijven en kreeg in afwachting van de beslissing toegang tot het opvangnetwerk.

Volgens het CGVS is de situatie de voorbije maanden veranderd. “Na een grondige analyse beschikken we nu over voldoende informatie over de situatie in Afghanistan om de dossiers op een individuele basis te beoordelen. Vanuit veiligheidsoogpunt is Afghanistan niet langer een algemene bedreiging. Het geweld is nu in de meeste gevallen gericht tegen individuen of groepen mensen”, zegt commissaris-generaal Dirk Van Den Bulck in La Libre.

Verschillende andere Europese landen hebben hun beleid al bijgestuurd. Dat is onder meer het geval in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zweden.

Geen gedwongen terugkeer

Het CGVS heeft sinds eind augustus in 484 gevallen het vluchtelingenstatuut toegekend. Er zijn nog ongeveer 500 dossiers in behandeling. De commissaris-generaal wijst erop dat de levensomstandigheden in het land de voorbije maanden zijn verslechterd en dat zal een impact hebben op de dossiers. De criteria om in aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus zullen ook verbreed worden.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verduidelijkt nog dat gedwongen terugkeer naar Afghanistan nog steeds niet is toegestaan.