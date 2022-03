Russische kinderen krijgen (verplicht) les: “Waarom de bevrijdingsmissie in Oekraïne een noodzaak is”

Terwijl het westen de Russische inval in Oekraïne eensluidend veroordeelt als een daad van agressie, krijgen Russische schoolkinderen dezer dagen een heel andere versie van de feiten te horen. Zo zullen leerlingen donderdag verplicht moeten kijken naar een televisie-uitzending van het ministerie van Onderwijs met als onderwerp “Waarom de bevrijdingsmissie in Oekraïne een noodzaak is”, en krijgen leerkrachten leerplannen waarin te lezen staat dat Oekraïne een neonazistische staat is die geen recht op bestaan heeft.