Kerkplein in de toekomst verkeersvrij voor de zondagsmarkt

Het Kerkplein in Zonhoven zal in de toekomst verkeersvrij gemaakt worden voor de zondagsmarkt. Dat blijkt uit de plannen die de gemeente heeft voorgesteld.

Zoals bekend wil de gemeente het Kerkplein ter hoogte van de Sint Quintinuskerk en het gemeentehuis heraanleggen. De Roosterbeek - die vandaag nog door ondergrondse buizen loopt - wordt daarvoor terug opengelegd. De grote betonnen vlakte wordt heraangelegd als een groen park met een brugje over de beek. Op dit moment staat ook de wekelijkse zondagsmarkt echter op het plein. Die zal in de toekomst dus noodgedwongen anders opgesteld moeten worden. Die plannen zijn intussen klaar. Nieuw is dat het verkeer aan het Kerkplein straks onderbroken wordt.

“In de opstelling wordt het volledige plein ingenomen en de Dorpsstraat inderdaad ‘geknipt’ op zondagvoormiddag,” zegt schepen van mobiliteit Frederick Vandeput (Open VLD). “De kramen tussen de Roosterbeek en het gemeentehuis dienen “lichte” kramen te zijn. Hier wordt de ondergrond op voorzien. In de nieuwe opstelling wordt de horeca trouwens beter betrokken. Ter hoogte van de terrassen wordt de opstelling onderbroken zodat deze uitzicht geven op de markt en er zo één geheel mee vormen. In totaal is er 950 lopende meter kraam uitgetekend. Dit is ruim voldoende. Indien er op topdagen uitbreiding nodig is, kan dit richting Heuvenstraat.”

Schepen Frank Vandebeek (Open Vld) zal nu in overleg gaan met marktcommissie over het voorgestelde traject. “In het voorstel voorzien we een verkeersomleiding die elke zondag aan de Donkeindeweg start met plaatselijk verkeer tot aan de markt. Aan de andere zijde blijft de Genkerbaan bereikbaar. De bus wordt omgeleid langs de Herestraat en takt terug aan op de Genkerbaan.” Burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) wil de markt alleszins in het dorpscentrum behouden. “Uit een analyse die we hebben laten maken, blijkt alvast dat dit mogelijk is. Onze ambitie is om de markt nog gezelliger te maken” TR