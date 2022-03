Belgian Cats op WK in Australië in stevige groep met onder meer Amerika en China

De loting van het WK in het Australische Sydney bracht voor de Belgian Cats, nummer 5 van de wereld, een stevige groep. De Cats zitten in poule A met wereld- en olympisch kampioen de Verenigde Staten (FIBA 1), Bosnië-Herzegovina (FIBA 26), China (FIBA 7), Zuid-Korea (FIBA 13) en nog een ploeg die moet gekozen worden na de uitsluiting van Rusland. Die beslissing neemt de internationale basketbalbond op 25 maart. Puerto Rico zou normaal opgevist worden.

“Een stevige groep. Amerika in onze poule is niet slecht. Je kan ze bij eventuele kwalificatie dan vermijden in de kwartfinale. Een stek bij de top 8 is onze eerste ambitie,” aldus algemeen manager Koen Umans. Van de twee poules van zes is de top 4 geplaatst voor de kwartfinales. Op 25 maart kennen de Belgian Cats hun vijfde tegenstander op het WK. Door de uitsluiting van Rusland wordt dat normaal gezien Puerto Rico (FIBA 17). Zij werden vierde op het WK-kwalificatietornooi in de poule van België en in Washington en Santo Domingo. Andere kanshebbers zijn Mali, Brazilië of misschien wel Spanje als FIBA de wereldranking zou respecteren.

Eind september

De negentiende editie van het WK-vrouwenbasketbal vindt plaats van 22 september tot 1 oktober op twee locaties in Sydney. Voor de Belgian Cats is het de tweede keer dat ze op een wereldkampioenschap aanwezig zullen zijn. In 2018 debuteerden ze op het WK in het Spaanse Tenerife. Emma Meesseman en haar ploegmaats werden toen knap vierde. In de halve finale verloren ze na een knappe wedstrijd tegen de sterke Verenigde Staten.