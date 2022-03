Chelsea-coach Thomas Tuchel reageert op vertrek voorzitter Abramovich: “Het is moeilijk voor mij, het moet nog doordringen”

Chelsea won woensdagavond met 2-3 van Luton Town in de FA Cup. Romelu Lukaku mocht nog eens starten en scoorde het winnende doelpunt, maar achteraf was vooral de verkoop van de club het gespreksonderwerp.

Roman Abramovich (55) had Chelsea in 2003 overgenomen en loodste de club naar 19 trofeeën. Afgelopen weekend zette de Russische oligarch een stap opzij als voorzitter nadat er vanuit het Britse Parlement sancties dreigden voor zijn banden met de Russische staat en president Vladimir Poetin in het bijzonder. Woensdagavond deelde hij in een officieel statement mee dat hij de club zou verkopen. De timing was vreemd: vlak voor de FA Cup-wedstrijd op het veld van Luton Town.

“Ik kan me Chelsea niet voorstellen zonder Roman Abramovich”, reageerde Chelsea-coach Thomas Tuchel na de wedstrijd op het vertrek van de voorzitter. “Het is moeilijk voor mij. Het moet nog doordringen dat het verhaal met de voorzitter hier stopt, het is een gigantische verandering.”

© ISOPIX

“Ik ben de CEO niet”

“We hebben er niet over gepraat met de spelers voor de match”, sprak Tuchel over de timing van de officiële mededeling. “De spelers hebben ook internetverbinding, ze kregen ook berichtjes. Dus natuurlijk wisten ze het. Sommige spelers zijn er misschien iets meer mee bezig dan anderen, maar we slaagden erin om op de wedstrijd te focussen. Ik denk niet dat ik daarover moet praten met mijn spelers, ik weet ook niet zoveel als jullie denken. Ik ben CEO niet en ik ben geen bestuurslid. Ik ben er zeker van dat de club ons zal inlichten.”

Over de toekomst is de Duitse coach vrij gerust. “Ik ben niet de persoon die erg inzit met zaken waarop ik geen vat heb”, ging Tuchel verder. “Ik maak er mij niet veel zorgen over want ik zit nog steeds in een geprivilegieerde positie. Ik heb vertrouwen in een goede afloop. Het is groot nieuws, het zal een grote verandering zijn maar ik heb ook nooit schrik van verandering.”