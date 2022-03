Google sluit akkoord over naburige rechten met Franse persgroepen

Internetbedrijf Google gaat de Franse kranten vergoeden voor de naburige rechten, en dus voor de fragmenten uit krantenartikels die opduiken in de zoekresultaten van Google. De internetgigant heeft daarover een akkoord gevonden met de Franse uitgevers. Dat akkoord wordt beschouwd als een grote stap vooruit in een dossier dat al enkele jaren de relaties tussen de Franse pers en het Amerikaanse bedrijf bemoeilijkte.

Dankzij een Europese richtlijn uit 2019 kunnen kranten, magazines en persagentschappen zich laten vergoeden voor inhoud die de grote internetplatformen op hun sites gebruiken. Voor Google betekent dat dat het zal moeten betalen voor de fragmenten die verschijnen in zijn zoekmotor.

De uitvoering van de richtlijn leidde tot een juridische veldslag waarbij de internetreuzen, en vooral Google, het principe aanvochten.

Boete van 500 miljoen euro

Het donderdag aangekondigde akkoord werd gesloten tussen Google en de Alliance pour la presse d’information générale (Apig). Dat verbond groepeert 300 nationale, regionale en lokale perstitels. Dit akkoord vervangt een eerder, uit januari 2021. De Franse concurrentiewaakhond verklaarde dat eerste akkoord ongeldig, en Google werd veroordeeld tot een boete van 500 miljoen euro omdat het niet “te goeder trouw” onderhandeld had.

In een gezamenlijk persbericht noemen Google en Apig het nieuwe akkoord “een historische stap in de uitvoering” van de naburige rechten. Het “legt de principes vast” voor een vergoeding van de pers “op basis van transparante en niet-discriminatoire criteria”. Geen van de twee partijen wilden meer uitleg geven over het geschatte bedrag aan naburige rechten dat uitbetaald zal worden.