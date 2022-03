Yasmine, zangeres en rolmodel voor holebigemeenschap, zou vandaag 50 zijn geworden

Rens werd op 3 maart 1972 geboren in Kontich. In de jaren 90 begon ze als zangeres met de cd Mooi zo, later presenteerde ze bij VTM, TMF en de VRT. Naast presentatrice van De Rode Loper en Zo is er maar één was ze ook omroepster. Ze bracht uiteindelijk acht studioalbums uit met Porselein als bekendste hit

Yasmine was veel meer dan een presentatrice en zangeres alleen. Met haar coming out in de jaren 90 was ze een rolmodel voor lesbische vrouwen in Vlaanderen. Ze trouwde in 2003 met Marianne Dupon, de winnares van tv-programma De Mol in 2000. Hun huwelijk in Edegem vond plaats, enkele weken nadat het homohuwelijk in ons land mogelijk was. In 2005 werd ze door “Wel Jong Niet Hetero” verkozen tot de Grootste Holebibelg.

Op 25 juni 2009, stapte Rens op 37-jarige leeftijd uit het leven, haar overlijden zond een schokgolf door Vlaanderen.

In een interview met onze zusterkrant Gazet van Antwerpen zei MNM DJ Doriane Aussems dat ze het belangrijk vond om zelf uit de kast te komen. “Yasmine was er niet meer, en andere rolmodellen waren er niet meteen in Vlaanderen. Ik miste dat wel, daarom vond ik het belangrijk om me publiek te outen.”

“Yasmine toonde stoerheid op het scherm, anders dan de meeste vrouwen op televisie. Ze was een ander type vrouw, die eerlijk uitkwam voor wie ze was en hoe ze zich voelde. Dat vond ik als zoekende puber enorm bewonderenswaardig”, zegt Aussems aan VRT NWS. “En troostend, want ik was soms in paniek, of ik voelde me raar omdat ik op vrouwen val, door de afwijzende reacties bij leeftijdsgenoten op school.”

