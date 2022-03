Wat is er deze week te doen in onze provincie? Dit zijn onze tips

In Zutendaal hoef je zaterdag eens niet je schoenen uit te doen voor een fabelachtig uitzicht, terwijl je in Beringen eindelijk weer een kijkje onder de grond mag nemen. Dit zijn de tips van onze redactie.

Over straffe ontmoetingen en even straffe boeken

De Zonhovense Margot Vanderstraeten scoorde internationaal met haar boek Mazzel tov, waarin ze toont hoe de Joodse gemeenschap echt leeft. Het boek leidde tot heel wat nieuwe ontmoetingen die de basis vormen van haar nieuwste boek Minjan. Ze vertelt over de verbinding met buren die nabij leven, maar toch een heel ander leven leiden. Nu eens ernstig, dan weer lichtvoetig en ironisch op haar eigen niet-godsdienstige manier. Ze vertelt erover tijdens een lezing in Cultuurcentrum Hasselt.

Op 12/3 om 14 uur in CCHa, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info & tickets: www.ccha.be

Marco Z in concert

Na enkele jaren van stilte brengt de Hasseltse singer-songwriter volgende week zijn nieuwste plaat Major Opportunities uit. Hij nam Alessio Di Turi en Kevin Maenen van The Sore Losers onder de arm. Dit betekent maar één ding: dat het een stevige rockplaat wordt. Hij stelt de plaat, samen met enkele van zijn classics, voor in Muziekodroom in Hasselt.

Op 11/3 om 19.30 uur in Muziekodroom, Bootstraat 9 in Hasselt. Info & tickets: www.muziekodroom.be

Open torendag

Slechts één keer per jaar mag je de uitkijktoren in De Lieteberg in Zutendaal gratis en met schoenen betreden. Je geniet er van een verbluffend uitzicht over de natuur van het Nationaal Park Hoge Kempen. Bij mooi weer spot je zelfs de basiliek van Tongeren in de verte of zie je de terrils van Genk. Het insectenmuseum Entomopolis en het cafetaria zijn die dag ook geopend.

Op 5/3 van 10 tot 16 uur in Lieteberg, Stalkerweg in Zutendaal. Info & tickets: www.lieteberg.be

Met een draak op stap

Hou je van draken en van feestjes? Dan kan je voortaan de Drakenwandeling in Bree wandelen. De wandeling wordt vandaag, zaterdag officieel geopend. De prentenboekwandeling, gebaseerd op het boek Draak wil ook een feestje van Guy Daniëls brengt 2,7 kilometer lang een leuk verhaal met uitdagende opdrachten. Je kan ook de QR-codes scannen en genieten van een boeiend luisterspel. (kivh)

Vanaf zaterdag 5/3 met start en aankomst aan de Pollismolen, Molenstraat 56 in Bree. Info: www.bree.be/drakenwandeling

Lente in de Maten

Trek stevige wandelschoenen aan en trek samen met een natuurgids natuurgebied De Maten in Genk in. De Maten is één van de oudste natuurgebieden van Vlaanderen. De wandelroutes lopen tussen heide en langs vijvers. Het natuurgebied maakt deel uit van het vijvercomplex De Wijers. Ontdek er samen met de gids de ontluikende lente.

Op 6/3 om 9 uur op de parking tegenover de Slagmolen, Slagmolenweg 76 in Genk. Info & inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda/wandeling-de-maten-ontluikende-lente-51325

De mijnzondagen zijn terug

Word mijnwerker voor één dag in het Mijnmuseum in Beringen. Het Mijnmuseum start opnieuw met Mijnzondagen elke eerste zondag van de maand. Tijdens deze uitstap ontdek je met een gids de verschillende ruimtes in historische gebouwen die gesloten blijven voor de individuele bezoekers. Kijk achter de muren van de badzaal en betaalzaal, ontdek waar de mijnwerkers hun loonzakje kregen, hun werkkleding te drogen hingen, het bureau van de directeur, plannenzaal en meer.

Op 6/3 om 11, 13 en 15 uur in Mijnmuseum, Koolmijnlaan 201 in Beringen. Reserveren is verplicht via toerisme@beringen.be . Info: www.mijnmuseum.be

Kribbel Krabbel Kinderkunstendag

Kribbel Krabbel in Herk-de-Stad is een echt familiefestival met een dag voor creativiteit, een peuterspeeltuin, tal van workshops en familievoorstellingen. Ontdek er het muzikaal mimespel Geel van Mime Wave of de familievoorstelling Plock! door Grensgeval. Kinderen van 4 tot 10 jaar kunnen kunstworkshops volgen en peuters nemen een duik in de peuterspeeltuin. Het festival is gratis, maar inschrijven voor de twee voorstellingen is wel noodzakelijk.

Op 5/3 van 13 tot 18 uur in De Markthallen, Markt 2 in Herk-de-Stad. Info: www.herk-de-stad.be/markthallen

De wereld van Rikki

Tijdens de belevingsexpo De wereld van Rikki in Hasselt stap je het huisje van Rikki binnen. Neem een kijkje in zijn slaapkamer en in zijn tuin, ga mee kamperen als je durft, en beleef samen met het geliefde konijn van Clavis een echt ridderavontuur, maar pas op voor de draak. Met interactieve en speelse opdrachten verken je de wereld van Rikki.

Tot 27/3 in Abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4 in Hasselt. Info: www.clavisbooks.com

Trendy trouwen

Trouwplannen? Dan kan je een bezoek brengen aan de beurs Trouw & Trends in Hasselt. Je vindt er alle leveranciers voor een geslaagd huwelijksfeest onder één dak. Van animatie tot cateraars, huwelijksfotografen en dj’s. Je kan het hen op de beurs een woordje uitleg verwachten. Het is de plek om de nieuwste trends en massa’s ideeën op te doen.

Op 6/3 van 11 tot 17 uur, Tiendschuur, Herkenrodeabdij 4 in Hasselt. Info: www.trendytrouwen.be

Humor met William Boeva

William Boeva is 30 geworden. Nog niet oud, maar ook niet piepjong meer. Er wordt heel wat verwacht van een dertiger. Heb je al een huis, kinderen, ga je trouwen? Voor William voelt het aan om het leven echt in handen te nemen. Tijdens de voorstelling in Lommel is het tijd om afscheid te nemen van de oude Boeva.

Op 5/3 om 20.15 uur in CC De Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel. Info & tickets: www.ccdeadelberg.be

En verder op de agenda...

CONCERT

Zaterdag 5 maart

Orgelconcert Léon Berben

Klavecinist en organist Léon Berben is een meester in zijn vak. Hij werd in Heerlen geboren en woont nu in Keulen. Vandaag is hij te gast in Hasselt voor een indrukwekkend orgelconcert.

Sint-Quintinuskathedraal, Vismarkt in Hasselt. Om 15 uur. Basistarief: gratis

Zaterdag 5 maart

Nijghse vrouwen 2.0

Sabien Tiels, Amaryllis Temmerman, Stephanie Struijk en Astrid Nijgh brengen de klassiekers van Lennaert Nijgh, een van de meest bepalende tekstschrijvers van het Nederlandstalige lied.

Cultuurcentrum Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg. Om 20.15 uur. Basistarief: 23 euro

PODIUM

Zaterdag 5 maart

Killie Billie

Froefroe speelt Killie Billie, een figurentheater op speed, een waanzinnige rollercoaster van spel, livemuziek, video en veel spannende momenten.

CC Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt. Om 19 uur. Basistarief: 9 euro

Zaterdag 5 maart

Steven Goegebeur

Comedian Steven Goegebeur brengt met Mankracht een geestig verhaal over struikelen, vallen en met een lach weer opstaan.

CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder. Om 20.15 uur. Basistarief: 15 euro

Zondag 6 maart

Broemmm

Ellen Smets brengt kindertheater voor 2 tot 6 jaar. Broemmm! Is een beeldende voorstelling vol avontuur en humor op een humoristische manier gebracht.

Cultuurcentrum Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg. Om 14 uur. Basistarief: 8 euro

VARIA

Zaterdag 5 maart

Over helden en schurken

De jeugdboekenmaand start met een groot vertelparadijs. Bazelmans leest en zingt verhalen over Helden & schurken.

Bibliotheek Neerpelt, Norbertinessenlaan 9 in Pelt. Van 10.30 tot 11 uur. Basistarief: gratis

Zaterdag 5 maart

Van Eyck Symposium

In het tweede Van Eyck Symposium staan het unieke Van Eyck-orgel en de bloemenpracht van het Lam Gods centraal. Er zijn die dag tal van lezingen en toelichtingen.

Minderbroederskerk, Boomgaardstraat 10 in Maaseik. Van 9.30 tot 17 uur. Basistarief: 24 euro

Zaterdag 5 maart

Bolderbergse Bierhappening

Proef tijdens deze Happening van de Bolderbergse Handelsvereniging van lekkere Limburgse bieren.

Witte Zaal, Kluisstraat 1 in Heusden-Zolder. Van 13 tot 22 uur. Basistarief: gratis

WANDELING

Zaterdag 5 maart

Vogelwandeling

Wandel met een gids mee door Wijvenheide in Zonhoven voor een mooie vogelwandeling.

Vijvercomplex De Wijers, Zwanenstraat 105 in Zonhoven. Van 8.30 tot 12 uur.

Zaterdag 5 maart

Rosmeerse Jenevertocht

Trek je wandelschoenen aan en wandel mee met de tocht langs verschillende aangeklede locaties waar je geniet van een drankje en een hapje.

Harmoniezaal, Kerkstraat 37 in Bilzen. Van 18 tot 22 uur. Basistarief: 5 euro

Zondag 6 maart

33ste Pieter Bruegheltocht

Wandel mee langs het water en in de rustige natuur langs het Reizigerpad, het Lieveheersbeestjespad, de Eekhoorntjeskronkel en door het rustige centrum van Lozen.

De Leemskuil, Hamonterweg 138b in Bocholt. Van 7 tot 14 uur. Basistarief: 3 euro

Zondag 6 maart

De Achelse Kluis

Ontdek de geschiedenis van de Achelse Kluis tijdens een rondleiding en trek daarna mee op wandeling door de Warmbeekvallei en de Beverbeekse Heide. Kom tot rust in de Achelse natuur.