Australische soap ‘Neighbours’ houdt het na 37 jaar voor bekeken

Het productiehuis moest dus noodgedwongen op zoek naar een nieuwe partner, maar die is er helaas niet meer gekomen. Dus, na bijna vier decennia komt er voor goed een einde aan de iconische soap. “Het spijt ons dat we moeten melden dat we na bijna 37 jaar en bijna 9.000 afleveringen moeten bevestigen dat we deze zomer Neighbours stopzetten”, meldt de productie op Twitter.

Kweekvijver van wereldsterren

De populariteit zat hem, net zoals ‘Thuis’ en ‘Familie’ bij ons, in de herkenbaarheid. De Australische soap toonde het alledaagse leven, met ups en downs, van enkele buren in Ramsay Street in een fictief voorstadje van Melbourne.

De serie was voor vele jonge acteurs dé springplank naar een carrière als wereldvedette. Zo passeerden onder meer Kylie Minogue, Jason Donovan, Natalie Imbruglia en recenter ook nog Margot Robbie de revue in de reeks.