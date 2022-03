Brussels Airlines nog 189 miljoen euro in het rood in 2021

Brussels Airlines heeft vorig jaar zoals verwacht nog verlies geleden, maar minder dan in het eerste coronajaar 2020. De luchtvaartmaatschappij eindigde met een operationeel verlies van 189 miljoen euro. Voor 2022 ziet zowel Brussels Airlines als moedergroep Lufthansa positieve signalen.

Het eerste coronajaar, 2020, was een absoluut dieptepunt voor Brussels Airlines, met een nooit gezien operationeel verlies van 332 miljoen euro en een herstructurering waarbij het personeelsbestand met een kwart werd verminderd en de vloot 30 procent kleiner werd.

In 2021 begon de maatschappij uit het dal te klimmen. De omzet ging ruim een derde hoger tot 560 miljoen euro en er werden 3,5 miljoen passagiers vervoerd, bijna de helft meer dan in 2020. In 2019, voor corona, waren het er wel nog meer dan 10 miljoen.

Begin 2021 waren er nog hoge coronacijfers en veel beperkingen. Nadat in april het reisverbod was opgeheven, begon de vraag naar vliegreizen te stijgen. Dat leidde tot een stevige en lange zomerpiek, met 53 procent van de capaciteit van 2019. In het derde kwartaal kon Brussels Airlines zo de eerste winst boeken sinds het begin van de pandemie. Door een heropleving van het coronavirus nam de vraag vanaf november weer af.

Brussels Airlines toont vertrouwen in 2022, en verwacht “groei op het vlak van netwerk, vloot en mensen”. De capaciteit zal tegen juli 80 procent bereiken van het niveau van 2019. De voorbije weken maakte de maatschappij al bekend dat ze voor de zomer twee extra vliegtuigen voor middellange afstand zal toevoegen aan de vloot en één langeafstandstoestel. Er worden ook 288 mensen aangeworven.

“We hebben enkele moeilijke wintermaanden achter de rug als gevolg van de omikrongolf, maar we zien een veelbelovende lente en zomer wat de vraag betreft”, stelt financieel directeur Nina Öwerdieck in een persbericht. Zij mikt op een break-evenresultaat in 2022,. En tegen 2024 moet er een winstmarge (ebit-marge) zijn van 8 procent.

Lufthansa optimistisch

Ook de Duitse moedergroep Lufthansa is optimistisch voor 2022. Zij verwacht “een verdere verbetering van de operationele resultaten”, omdat de vraag naar vliegreizen duidelijk aan het toenemen is. Zo ligt het aantal boekingen voor de paasvakantie en de zomervakantie nagenoeg op het niveau van 2019, klinkt het.

De oorlog in Oekraïne en de mogelijke economische en geopolitieke gevolgen ervan vormen wel een factor van onzekerheid. Daardoor geeft de Lufthansa Group geen becijferde prognose voor 2022.

De hoge olieprijzen kunnen luchtvaartmaatschappijen ook op kosten jagen, maar Lufthansa zegt dat het daar grotendeels tegen is ingedekt

De volledige Lufthansa Group leed in 2021 een nettoverlies van 2,2 miljard euro. Ook dat is een verbetering tegenover het recordverlies van 6,7 miljard euro in 2020. De passagiersmaatschappijen konden hun verlies verminderen, vrachtafdeling Lufthansa Cargo boekte een recordwinst en het onderhoudsbedrijf Lufthansa Technik en cateraar LSG waren operationeel weer winstgevend.

