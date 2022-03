Oekraïners kopen militaire stocks leeg: “Nergens in Europa nog kogelvrije vesten te vinden”

In het Duitse Nürnberg is momenteel de grootste wapenbeurs van Europa aan de gang. En die wordt opvallend vaak bezocht door Oekraïners.

“Er is een overrompeling van mensen die op zoek zijn naar kogelvrije vesten, platen en helmen”, zegt Patrick De Wit vanuit Nürnberg. Hij is eigenaar van BMP Equipment, een speciaalzaak uit Leopoldsburg waar uitrusting voor militairen en politie verkocht wordt.

Hij is er om de nieuwste technologie te leren kennen, maar ziet er vooral Oekraïners die hopeloos op zoek zijn naar beschermend materiaal. “Het maakt hen niet uit wat voor type, tegen welke kogels ze beschermen, of het tweedehands materiaal is en voor woekerprijzen verkocht wordt: alles kopen ze op. Nergens in Europa is nog iets te vinden.”

Ook bij het Amerikaanse stockhuis in Ranst werd de afgelopen dagen “door Engelstaligen” gevraagd naar kogelvrije vesten, die ze niet verkopen. Die klanten vinden dan heil in thermisch ondergoed, slaapzakken en EHBO-kistjes. Ook het Amerikaantje in Sint-Niklaas en Tongeren meldt een grotere interesse in hun ‘legerstock’ dan gewoonlijk.