“Slechts derde van Belgen met gehoorproblemen draagt hoortoestel”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep 3 maart uit tot Werelddag van het Gehoor. Die gelegenheid grijpt beMedTech aan voor een debat over het relatief lage gebruik van hoortoestellen in België. De redenen daarvoor zijn uiteenlopend, luidt het. Zo heeft volgens de studie slechts 32 procent van de Belgen met gehoorproblemen in de afgelopen vijf jaar een test ondergaan, wachten mensen gemiddeld drie jaar voor ze een hooroplossing kopen en weten te weinig mensen dat hoortoestellen worden terugbetaald.

“Technologische vooruitgang kan dat verhaal veranderen”, zegt voorzitter Mark Laureyns van UCBA-CEUPA, de koepelorganisatie van de Belgische audiciens en audiologen. “Innovatie zorgt voor een snelle uitbreiding van de variëteit aan hoortoestellen en hun prijs.”

Uit een debat naar aanleiding van de cijfers met gehoordeskundigen, leden van audiciens- en audiologenverenigingen, beroepsorganisaties, neus-, keel- en oorartsen en verzekeringsmaatschappijen kwamen verschillende aanbevelingen naar voren.

Zo zouden academische instellingen opleidingsprogramma’s kunnen opzetten om gezondheidswerkers bewust te maken, te informeren en op te leiden over de gevolgen van onbehandeld gehoorverlies. Beleidsmakers en bevoegde organisaties moeten gehoorscreening systematisch organiseren, klinkt het nog.

De overheid kan ook een een centrale bron, bijvoorbeeld een website, aanbieden met gecontroleerde informatie die voor iedereen toegankelijk is. Ten slotte vinden de experts het belangrijk dat verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstanties en gezondheidswerkers mensen met gehoorverlies voorzien van actuele informatie over de terugbetaling. Volgens de studie is in België amper 31 procent van de slechthorenden op de hoogte van de terugbetaling.

De driejaarlijkse Eurotrak-studie werd in 2021 uitgevoerd bij 14.475 Belgen, van wie er 1.300 zelf aangeven gehoorproblemen te hebben. Daarvan dragen 543 mensen een hoortoestel, 757 niet.