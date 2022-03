Vijf miljoen gezinnen in Taiwan zonder elektriciteit

In het zuiden van Taiwan is een elektriciteitscentrale plots uitgeschakeld, waardoor de elektriciteitsvoorziening is verstoord. Meer dan vijf miljoen gezinnen zaten donderdag in het donker.

Gezinnen over het hele eiland waren getroffen, waaronder 490.000 in de hoofdstad Taipei. In de vroege namiddag had 70 procent van de getroffen woningen opnieuw elektriciteit. President Tsai Ing-wen verontschuldigde zich voor het ongemak en eiste een snel onderzoek.

De stroomstoring was veroorzaakt door een panne in de elektriciteitscentrale in de stad Kaohsiung, in het zuiden van het eiland.

Volgens het staatsnieuwsagentschap CNA is de energievoorziening voor de wetenschapsparken, waar de essentiële technologie-industrie is gevestigd, niet getroffen. Tot die industrie behoort onder meer de productie van halfgeleiders.