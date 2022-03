Geen finale voor Philippe Clement: Moses Simon (ex-AA Gent) kegelt AS Monaco uit Coupe de France

Ook in Frankrijk knikkerde AA Gent Club Brugge uit de beker. AS Monaco, met Philippe Clement (ex-Club Brugge) als coach, ligt uit de Coupe de France, nadat Moses Simon (ex-AA Gent) de beslissende penalty voor Nantes scoorde. Clement zag zijn ploeg 2-2 gelijk spelen tegen Nantes, maar in de daaropvolgende penaltyreeks (4-2) moesten zijn troepen het onderspit delven. Nantes en Nice nemen het zo tegen elkaar op in de finale.

Voor Clement zal de druk door de uitschakeling in de beker alleen maar toenemen. AS Monaco hoopte via de beker immers nog een Europees ticket te veroveren, maar die hoop is nu vliegen. In de competitie staan de Monegasken pas negende, ver weg van de top vijf die recht geeft op Europa.(vva)