REACTIES. Teleurgestelde Vanaken: “Dit mag niet gebeuren”, euforische Odjidja: “Er zouden elf flessen champagne moeten klaarstaan”

Hans Vanaken: “Dit mag niet gebeuren”

“We kwamen snel 0-1 achter”, zuchtte Hans Vanaken bij VTM. “Dat mag niet gebeuren op die manier. Een tweede bal moet altijd voor ons zijn of er moet minstens druk op de bal zijn. Nadien hebben we geprobeerd om kansen te creëren, maar het was altijd net niet. Gent ging heel laag staan, geholpen door de 0-1 en dan is het niet makkelijk om daar doorheen te komen. Tegen Antwerp lukte dat wel, we moeten eraan werken dat dit ons niet meer overkomt.”

“Gent was heel efficiënt. Maar zelfs bij 0-2 was het nog speelbaar, je weet dat je met één goal weer in de match zit. We hadden bovendien nog voldoende tijd om de boel recht te trekken. Maar als je dan rood pakt, wordt het moeilijk.”

Vadis Odjidja: “Er zouden elf flessen champagne moeten klaarstaan”

“Het doet superveel deugd”, glunderde ‘Man van de Match’ Vadis Odjidja na de wedstrijd voor de camera’s van VTM. “We wisten wat er op het spel stond en dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Maar we hebben van in het begin gedaan wat we moesten doen. Deze week had ik het er al over met iemand dat we sowieso in de eerste helft moesten scoren om kans te maken. Als je dan 0-2 voor staat aan de rust is dat een ideaal scenario. Club Brugge heeft heel veel aanvallende kwaliteiten, maar achteraan stond het pal bij ons. Er was geen doorkomen aan. Dikke wedstrijd van iedereen, er zouden elf flessen champagne moeten klaarstaan.”

Tarik Tissoudali: “Met onze offensieve kwaliteiten kunnen we altijd scoren”

Tarik Tissoudali strooide met lof naar zijn ploegmaats. “Ik ben trots op onze verdediging en middenvelders. Ze streden voor elke bal. Dankzij hen kunnen Laurent Depoitre en ik vrijuit voetballen. Als wij de nul houden, hebben we een grote kans om te winnen, met onze offensieve kwaliteiten kunnen we altijd scoren.”

Voor de pauze incasseerde Tissoudali een tik. “Bij Beerschot heb ik ook eens lang gesukkeld met een blessure na een gelijkaardig contact, dus daarmee zat ik in mijn hoofd. Ik kon niet echt voluit gaan, maar ik ben toch blijven gaan. Ik ben blij dat we doorgaan.”

Hein Vanhaezebrouck: “Deze zege is niet plotseling een ontdekking”

Hein Vanhaezebrouck is niet verwonderd over de prestatie van zijn team. “We hebben Club Brugge in augustus al geklopt met 6-1”, zei de coach van AA Gent na de wedstrijd. “En in de heenmatch van de beker hadden we ze ook met drie à vier goals moeten kloppen. Dat is nu niet plotseling een ontdekking. Perfect is een groot woord, maar het is een bevestiging van een kwaliteit die de jongens hebben. We hebben in januari heel veel mensen moeten missen en in de competitie veel te veel punten weggegeven, waardoor we nu met het mes op de keel staan en quasi niets meer mogen weggeven. We proberen om elke match die er nog aankomt te winnen. Tegenstander in de bekerfinale zal Anderlecht zijn, denk ik. Ze zijn een stuk sterker dan Eupen, maar je weet nooit. Het is en blijft bekervoetbal.”

Alfred Schreuder: “Gent is slimme, geroutineerde ploeg”

Alfred Schreuder foeterde bij de 0-1 van AA Gent. “Dat was een gigantische organisatiefout”, aldus de Club-coach bij VTM. “Tegen een ploeg als Gent is dat niet goed genoeg. Je mag niet zo snel op achterstand komen. Ook bij de 0-2 deden we het niet goed. We waren even te onrustig, konden de bal niet vasthouden. Maar voorts vond ik onze eerste helft wel prima.”

“Bij 0-2 was er nog niet al te veel aan de hand”, vervolgde Schreuder. “Naar ons gevoel gingen we wel kansen krijgen als we onze prestatie konden doortrekken, maar na de rode kaart werd dat moeilijk. Na de 0-3 werd het helemaal lastig. We zijn wel blijven proberen, maar dan zie je dat Gent een slimme en geroutineerde ploeg is.”

De vervangingen van Schreuder brachten weinig zoden aan de dijk. “Je probeert iets. We gingen met drie aanvallers en vier verdedigers spelen, iets meer man op man, maar het mocht niet baten. Nu moeten we dit verwerken. Dat heb ik de jongens ook gezegd in de kleedkamer. We moeten hiervan leren, karakter tonen en we weten wat we moeten doen in de competitie.”