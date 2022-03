Club Brugge met de billen bloot, Truienaar Castro-Montes helpt AA Gent naar bekerfinale

LEES OOK. REACTIES. Teleurgestelde Vanaken: “Dit mag niet gebeuren”, euforische Odjidja: “Er zouden elf flessen champagne moeten klaarstaan”

Never change a winning a team? Bwa, Alfred Schreuder had dat wél graag gedaan. Ook al zette Club zondag zonder De Ketelaere vlotjes Antwerp opzij, idealiter stond het goudhaantje weer in de basis. Maar hoe belangrijk dit bekerduel ook was, zonder een groepstraining in de benen nam de coach liever geen risico met CDK, die ook niet zou invallen.

Hein Vanhaezebrouck wisselde ondanks de vierde zege op rij wél. Torunarigha en Okumu namen naast Ngadeu plaats in de driemansdefensie. Ook keerde De Sart terug op de zes. Na zijn gemiste penalty in de heenmatch had die nog iets goed te maken, maar het mocht ook van een ploegmaat komen. En kijk: we waren amper 102 seconden ver of de 0-1 stond op het bord. Heel toevallig waren we net aan het opzoeken hoe vaak Odjidja al tegen Club had gescoord, toen die de bal in doel vlamde. Kums dropte een vrijschop in de zestien, Vanaken kopte die weg, maar de Gentse aanvoerder nam de bal in één keer op de slof en trof via het been van Nsoki raak. Daar waren het boegeroep en de bekertjes bier al, richting de vierende bezoekers. Oh ja, als u het ook wilde weten: het was dus Odjidja’s tweede treffer tegen blauw-zwart.

Roef met risico

De helft van het werk was al gedaan voor de Buffalo’s. 0-1 - ook de eindstand in Gent - betekende alvast penalty’s. Maar met nog 5.298 seconden te spelen, had Club nog ruimschoots de tijd om dit recht te zetten. Het deed daar ook alles aan. Skov Olsen haalde net als in het weekend z’n zware linker boven, maar werd geblokt. Op pass van Vanaken schoof hij een eerste echte kans naast. Terwijl de thuisaanhang zich irriteerde aan de trekkebenende Tissoudali, die voor een blessure behandeld werd, leek een voorzet van Skov Olsen te worden aangeraakt door de hand van Castro-Montes, maar ref noch VAR gaf een krimp.

Alessio Castro-Montes viert de 0-2. — © Isosport

Na een kwartier was de 1-1 ei zo na een feit na geblunder van Roef. De doelman passte zomaar in de voeten van Vanaken, maar in plaats van Adamyan te bedienen, talmde de Lommelaar te lang en trapte hij zelf. Meer dan een corner haalde hij er niet uit. De hoekschoppen volgden elkaar in sneltempo op, maar daar deed Club te weinig mee. Het was dominant en dreigend, maar daar bleef het bij. Adamyan liet op assist van (alweer) Skov Olsen wel een opgelegde kans liggen. Dan waren ze aan de overkant efficiënter. Toen Mignolet een knal van De Sart wegbokste, kreeg de defensie de bal niet weg en was het aan Castro-Montes om eens te proberen. Maar die heeft zoveel gevoel in zijn rechter dat hij de bal heerlijk boven een grabbelende Mignolet in doel trapte. Kon de Truiense doelman meer doen? Mogelijk. Maar alle verdienste voor stadsgenoot Castro-Montes.

Hier hadden ze in Jan Breydel echt geen rekening mee gehouden. Bij elke mislukte actie van Club nam het gejoel toe en wat kwamen ze heel goed weg toen Depoitre ook nog tegen de paal kopte. 0-3 na 45 minuten, dat was wat geweest...

© BELGA

Terecht rood voor Odoi

Het kwartier rust bracht allesbehalve raad voor Club. En al zeker niet voor Odoi. In de eerste helft had hij totaal onnodig Odjidja aangetrapt en wat hem dan bezielde om nu in duel met Tissoudali, die weliswaar aan het trekken was, met een achterwaartse slag uit te pakken? Geen mens die het weet. Hij deed alsof er geen vuiltje aan de lucht was, maar scheidsrechter Lambrechts was onverbiddelijk en stuurde de middenvelder met zijn tweede geel naar binnen. Kon het nog erger? Ja, want geen minuut later kopte Depoitre op voorzet van Samoise wél de 0-3 binnen. Ongeloof bij het thuispubliek. Niemand die nog geloofde in de goeie afloop. Vanhaezebrouck en de zijnen leken al zegezeker.

© BELGA

Sobol, Balanta, Dost. Schreuder gooide er nog drie frisse krachten op, maar dat veranderde weinig. Van organisatie of overleg was geen sprake meer bij Club, dat blij mocht zijn dat Tissoudali - knap weggestuurd door Odjidja - oog in oog met Mignolet de 0-4 liet liggen. Al wat nog volgde, waren extra wissels, gele kaarten en gefluit. Van de fans en finaal van Lambrechts, die een einde maakte aan een onwaarschijnlijk bekerduel. Een triomf werd het voor Vanhaezebrouck, die na Kortrijk in 2012 ook Gent naar de finale leidt en op zijn eerste bekerwinst hoopt. Schreuder, die won als assistent al drie cups - met Twente, Ajax en Barcelona -, maar als hoofdcoach moet hij nog even wachten.

Ook geen twintigste bekerfinale voor Club, wel een totale desillusie. Nog pijnlijker dan die 6-1-nederlaag in de Ghelamco Arena eerder dit seizoen. Na de snelle Europese uitschakeling is het tweede doel nu vliegen. En daarbij ook de unieke kans op een eerste dubbel sinds 1996. Al was het misschien zelfs ongepast - ook van ons - om zo op die dubbel te focussen. Als je in de competitie nog altijd zeven punten achter staat op leider Union, weet je dat ook de titel nog lang niet binnen is.