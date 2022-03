Game of Thrones-ster in drama op Netflix: “Al mijn films verbleekten bij die reeks”

Het verhaal plukte Deen Nikolaj Coster-Waldau uit een verslag van Ejnar Mikkelsen, een Deense ontdekkingsreiziger die in de voetsporen was getreden van Limburger Adrien de Gerlache. In 1910 kwamen Mikkelsen en een onervaren mecanicien vast te zitten in het noordoosten van Groenland nadat ze de dagboeken van een andere expeditie hadden gerecupereerd. “Ik raakte echt gefascineerd door Mikkelsen”, vertelt Coster-Waldau. “Over hem kan je een geweldige documentaire maken. Wat me echter over de streep trok voor een fictiefilm was hoe Ejnar zijn innerlijk leven beschreef. Maar er waren nog andere redenen. Mijn vrouw is van Groenland en ik leef er al meer dan helft van mijn leven.” Nikolaj staat ook vermeld als scenarist, maar zijn script is zeker geen debuut. “Ik heb altijd al geschreven, maar van alle projecten was het dit dat tot leven kwam. We hadden veel geluk gehad, want een verhaal over twee kerels op het ijs is niet bepaald commercieel. (lacht) Toch denk ik dat we de relatie tussen de mannen een hart gegeven hebben en dat het decor ronduit spectaculair is. In dat verband: we hebben opgenomen in Groenland en IJsland. It’s the real thing.”

© Lilja Jonsdottir/Netflix

Voelt Coster-Waldau zich verlost van Game of Thrones, waarin hij Jaime Lannister speelde? “Ik begrijp dat mensen gepassioneerd kunnen zijn. Ik had jaren geleden een gelijkaardige ervaring. Mijn eerste film Nightwatch werd een enorm succes. Wat ik ook deed, gedurende jaren was ik die Nightwatch-kerel. Frustrerend. In de lange periode van Game of Thrones heb ik twee films per jaar gemaakt. Maar een hit als Headhunters verbleekte bij Game of Thrones. Achteraf gezien heeft de serie me wel meer voor- dan nadelen opgeleverd. Dankzij Game of Thrones heb ik Against the Ice kunnen financieren.” (cc)