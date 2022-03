Een paaseitje met cookie dough, kan dat tippen aan de klassiekers?

Het is een ingrediënt dat furore maakte in een roomijsvariant van een Amerikaans premium merk, om Ben & Jerry’s niet te noemen. Wij vonden er niks aan en dat is ook het geval met dit eitje. Zonde van de lekker smeuïge crème met een vleugje zout maar de droge deegkruimels wringen tegen. Wij houden het liever bij Noir 72 %, praliné, citroen of framboos, om maar enkele van onze favorieten te noemen.

Leonidas paaseitjes (bulk), 29,4 euro/kg.