45-jarige fietser blijft kritiek na zware val op mountainbikeparcours be-Mine

De toestand van de 45-jarige Nederlander die dinsdag zwaar ten val kwam op het mountainbikeparcours op be-Mine is kritiek. De toestand van de man ging in het ziekenhuis opnieuw achteruit. De gemeente overweegt intussen om op bepaalde plekken extra maatregelen te nemen.

De onfortuinlijke fietsers was dinsdag samen met zijn zoon aan het oefenen op het parcours in Beringen-Mijn. Bij een van de sprongen ging het fout en kwam de man zwaar te val. Ter plaatse kreeg hij de eerste zorg van een mugarts. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Hasselt gebracht. In de loop van de namiddag leek zijn toestand stabiel. Maar na de avond toe ging het opnieuw slechter met hem. Woensdag was de man nog steeds kritiek.

Burgemeester Thomas Vints (CD&V) liet dinsdag al weten dat elke gewonde op het parcours betreurd wordt maar dat het onmogelijk is om alles te beveiligen. Er wordt wel bekeken om op sommige plekken kussens te leggen. mm

