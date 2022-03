Rap op Stap informeert vanaf nu wekelijks in Ham en Heusden-Zolder. — © SB

Ham/Heusden-Zolder/Leopoldsburg

Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Om hun werking bekend te maken bij de beoogde doelgroep zal de vzw Play it Loud vanaf nu wekelijks met een mobiel kantoortje een halve dag aanwezig zijn in de verschillende wijken van Ham en Heusden-Zolder.