Iedereen kan flandrien worden, maar dan moet je wel juist op de fiets zitten: sleutelen aan je stalen ros én jezelf

Dan heb je die nieuwe fiets, en stel je toch vast dat je na een aantal kilometers ondraaglijk veel pijn begint te krijgen in je nek, in je rug, in je bovenbenen, aan je polsen, aan je zitvlak. Bijna overal dus, en als ook nog die zonnebril of die helm knellen is het helemaal om zeep. Foute fiets gekocht? Verre van. Alleen, het matcht nog niet tussen jou en je nieuw rijwiel. Dat wordt een verhaal van sleutelen aan die fiets, maar zeker ook sleutelen aan jezelf.

Sleutelen aan jezelf

Atypisch misschien, maar we gaan hier beginnen met jou, en niet met je fiets. Vaststelling bij veel beginners: omdat ze onwennig zijn aan die nieuwe fiets – het is misschien zelfs de eerste keer dat ze dat rare koersstuur moeten vastnemen – zitten heel veel beginners krampachtig op hun rijwiel. Ze fietsen kilometers en kilometers in dezelfde houding. Alleen hun benen gaan eigenlijk op en neer. En de handen, die worden hoogstens verplaatst om te remmen. Resultaat: verkramping van zowat alles in het lichaam. En pijn.

Je verhelpt dat met een eigenlijk simpele remedie. Beweeg op die fiets, en daarmee bedoelen we niet alleen je benen. Een koersfiets laat veel toe. En durf ook een beetje te experimenteren. Heb geen schrik.

Je remgrepen kun je in de hoogte laten verzetten. Staan ze goed, dan is dat des te beter voor je polsen. — © Inge Kinnet

Te beginnen met de handen. In de meest comfortabele positie zet je je twee handen op je remgrepen. Doe je dat lang zonder enige verandering, dan zullen je polsen en nek verkrampen, soms tot en met het gevoel van de dode hand. Daarom: verplaats die handen. Je kunt ze op liefst vier posities zetten. Op de remgrepen (shifters), onderaan in de beugel (bocht van het stuur), bovenaan op het stuur vrij dicht tegen elkaar (opletten voor evenwicht) of bovenop datzelfde stuur, maar iets breder uit mekaar. Verplaats je handen dan ook zeer regelmatig.

En hou dat stuur ook niet krampachtig vast, knel het niet tussen je handen. Het mag losjes zitten, weliswaar met controle, maar losjes. Eigenlijk moet je een babbeltje doen met je fietsmaat, en dan zul je vaststellen dat je automatisch meer ontspannen begint te zitten.

De rug dan. Oh la la, een pijnlijke, samen met de nek de topper in pijn. Ook hier dezelfde remedie. Stretch en beweeg die rug tijdens het fietsen. Zet hem eens helemaal bol, rek hem eens uit, trek je schouders eens achteruit. Kan allemaal tijdens het fietsen.

Het zitvlak, je kont zeg maar in koerstaal. Je mag nog de beste koersbroek dragen, je mag nog twee koersbroeken over mekaar dragen, en zelfs een handdoek ertussen steken. Wie nog geen getraind zitvlak heeft, zal na de eerste tocht pijn hebben. Zelfs met een zadel in mousse. Een zitvlak kweek je, het moet wennen. Er bestaan wel zalfjes om na het fietsen de pijn wat te verzachten, en er zijn ook crèmes om voor het fietsen in het zeemvel te smeren. Geef er niet te veel geld aan uit. Overweeg zelfs babyzalf, Zwitsal, en ik heb dat merk niet genoemd. Durf ook eens op dat zadel zelf te schuiven, op het puntje, meer naar achter, enzovoort. Maar bovenal: sta tijdens het fietsen regelmatig recht op de trappers. Niet om sneller te fietsen, maar gewoon om je zitvlak te lichten, je benen te stretchen, je rug te rechten, enzovoort.

Kortom: beweeg op die fiets. Dans, zoals onze coach Jolien D’hoore zegt, dans de lambada. Speel desnoods de muziek af en laat die fiets mee bewegen met jou. Doe dat in het begin veel, veel meer dan je denkt dat nodig is. Het zal je spieren en gewrichten sparen. Schud die fiets maar eens van links naar rechts, alsof je ermee danst.

© Inge Kinnet

Het kan ook dat je lichaam verandert, door training in goede zin, door leeftijd misschien in iets minder goede zin. Geen enkele positie op de fiets is gebeiteld voor het leven. En niemand zit hetzelfde op de fiets. Blijf je toch pijn of ongemakken hebben, laat je lichaam eens checken, en werp vooral ook een blik op de volgende pagina waar sportarts Servaas Bingé spierversterkende oefeningen adviseert.

Sleutelen aan je fiets

Ook hier weer zegt onze coach Jolien D’hoore dat de ideale fietspositie geen exacte wetenschap is. Zelfs de meest ervaren en gerenommeerde coaches van toprenners zullen getuigen dat sommige toppers nooit echt ideaal op de fiets zaten, en toch waren het kampioenen. De Spanjaard Alberto Contador gebruikte omzeggens slechts de helft van zijn fietszadel, de Brit Chris Froome leek met heel zijn lichaam constant in de knoei tijdens het fietsen. En veelvoudige wereldkampioen Peter Sagan rijdt precies altijd op een te kleine fiets.

Niet onbelangrijk. Kijk bij de aankoop van die fiets ook eens of het stuur niet te breed is. Een te breed stuur betekent armen te ver uit mekaar en schouderpijn. Dus meet de breedte van je schouders toch maar vooraf, en meet die in de winkel na van het midden van je remgreep tot het midden van de andere remgreep.

Je schouderbreedte bepaalt je stuurbreedte. Meet na van het midden van de remgrepen, en meet je schouders. — © Inge Kinnet

Zet dat stuur ook niet te laag. Wil vooral niet te mooi zitten. Bij sommige profrenners kun je een glas op hun horizontale rug zetten, maar zij hebben geoefende rugspieren. Liever iets te hoog dan veel te laag. Zorg dat het niveauverschil tussen zadel en stuurhoogte niet immens is. Durf ook de hoek van de stuurbocht wat te veranderen, als je polsen daarmee comfortabeler zitten.

Het zadel staat in principe horizontaal, maar voel jij je beter met een licht afhellend knikje naar voren?Doe dat dan.

Voor de zadelhoogte bestaat de theorie van het gestrekte been, dat nog een lichte knik mag hebben als het pedaal omlaag staat. Klopt. En ook hier weer: is een halve centimeter hoger of lager voor jou beter dan wat de theorie voorschrijft? Doe dat dan.

Anders gezegd: neem tijdens de fietsrit enkele inbussleutels – sommige fietsen hebben ook de stervormige torx – mee. Vraag vooraf aan je fietshandelaar gerust hoe je je zadel naar boven, omlaag of meer naar voor of naar achter zet. Een halve centimeter kan een wereld van verschil voor jou maken.

Dieter Lecluyse (40), lid van de Kopgroep: ‘’Ik merk nu al dat die trainingsschema’s die ik tien weken moet volgen, behoorlijk werk zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik na die tien weken ook beter zal fietsen. Ik hield mijn hartslag tijdens het fietsen al wel in het oog, maar had nog nooit gewerkt met hartslagzones. Dat wordt discipline, maar het gaat lukken.’’ — © Inge Kinnet

Stuur(pen) en zadel(pen) zijn de twee essentiële – misschien zelfs de enige – onderdelen waarmee je nog kan schuiven. Let er bij de aankoop vooral op of je stuur nog mogelijkheden heeft om het in de hoogte te verzetten. Lager kan altijd door het wegnemen van tussenstukken (spacers).

En pak - na advies van je fietshandelaar of Mister YouTube – gerust eens zelf een sleutel vast om iets te veranderen.

Benieuwd naar de trainingsschema’s van deze week? Je vindt ze op www.nieuwsblad.be/iedereenflandrien.

DRIE TIPS

Van Jolien D’hoore en Thibau Nys

Juiste zadelhoogte = licht gebogen been

Je zadelhoogte is zeer belangrijk. Algemene tip: één pedaal omlaag. Hiel van je schoen op die pedaal zetten, en je moet nog een lichte knik kunnen voelen in de holte van je knie. Dus niet te gestrekt met dat been, en ook te hoekig die knie. Gewoon een knikje.

Juiste rughouding = licht gebogen elleboog

Je kunt je rug sparen door wat dichter bij je stuur te zitten. Ideaal zijn je ellebogen licht gebogen als je je handen op je remgrepen zet. Moet je je armen te ver strekken, zal ook je rug mee vooruit moeten leunen, en meer druk ondervinden.

Remgrepen juist zetten = pijnloze polsen

De remgrepen op een racestuur – ze noemen die ook shifters – kun je hoger of lager (laten) zetten. Zet ze niet te laag of te hoog, want dan staat je pols niet mooi in het verlengde van je arm. Dat leidt tot pijn. Je handen moeten mooi in één lijn staan met je armen als je ze op je shifters zet.