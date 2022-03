Fitbit roept 1,7 miljoen smartwatches terug wegens risico op brandwonden

“De lithium-ion batterij kan oververhit raken, met het risico op brandwonden tot gevolg”, zegt CPSC, het Amerikaanse agentschap voor de veiligheid van consumptiegoederen. Dat stelde 115 gevallen van oververhitting vast in de VS. Zo’n 78 Fitbit-dragers klaagden over brandwonden, van wie twee brandwonden hadden in de derde graad.

Het agentschap raadt de gebruikers aan om de horloge niet meer te dragen, en contact op te nemen met de producent over een terugbetaling.

Van die toestellen zijn er één miljoen in de Verenigde Staten verkocht en bijna 700.000 elders. De productie van deze smartwatch is al een tijd geleden stopgezet.

Controleer hier of jouw toestel onder de terugroepactie valt.