Limburg

De oorlog in Oekraïne raakt ook de Limburger in zijn portefeuille. En dat komt door de inflatie en met name de energie-inflatie. Dat zegt econoom en decaan aan UHasselt Piet Pauwels. In een week tijd is de gasprijs verdubbeld. De overheid moet volgens de professor ingrijpen en de prijzen bevriezen. En de gewone burger moet het even met iets minder doen, hoe vervelend ook.