Truiense Karina krijgt geen roos van bachelor Fabrizio: “Hij begrijpt mij niet”

Sint-Truiden

Fabrizio Tzinardis zal geen nieuwe Limburgse partner overhouden aan zijn Bachelor-avontuur.

© Play4

Woensdagavond stuurde hij de Truiense Karina (29) huiswaarts. “Karina en ik zouden binnen een paar dagen ruzie hebben”, verklaarde Fabrizio zijn keuze. Karina had eerder die aflevering laten weten dat ze er moeite mee had dat Fabrizio al met meerdere dames had gekust. “Ergens zag ik het dus wel aankomen”, reageerde ze bij haar vertrek. “Hij luistert echt niet naar mij, hij begrijpt mij niet.” Karina moest wel niet alleen terug naar België vliegen. Ook Dagmar (23) uit Essen kreeg geen roos.(nco)