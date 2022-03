Einde van tijdperk? Abramovich wil Chelsea nu ook officieel verkopen, opbrengst volledig naar slachtoffers Oekraïne

Chelsea-eigenaar Roman Abramovich zette enkele dagen geleden een stap opzij bij de Engelse topclub en laat nu via een statement weten dat hij de club officieel verkoopt. “In het belang van de club”, zegt Abramovich. De 86-jarige Zwitserse miljardair Hansjorg Wyss zei eerder al dat hij en een aantal anderen een aanbieding hebben gekregen om Chelsea FC over te nemen.

“Ik wil graag reageren op de speculaties in de media van de afgelopen dagen over mijn eigendom van Chelsea FC”, begint het persbericht dat Abramovich woensdagavond de wereld instuurde. “Zoals ik al eerder heb verklaard, heb ik altijd beslissingen genomen met het belang van de club voor ogen. In de huidige situatie heb ik daarom besloten de club te verkopen, omdat ik van mening ben dat dit in het beste belang is van de club, de fans, de werknemers en ook de sponsors en partners van de club.”

Tot daar het algemene deel van het statement, wat volgt is opvallend van Abramovich. “De verkoop van de club zal niet snel gaan, maar zal volgens de juiste procedure verlopen. Ik zal niet vragen om leningen terug te betalen (in totaal heeft Abramovich de club meer dan 1,5 miljard pond, zo’n 1,8 miljard euro geleend, nvdr.). Het heeft mij nooit om zaken of geld gedraaid, maar om pure passie voor het spel en de club. Bovendien heb ik mijn team opgedragen een liefdadigheidsstichting op te richten waar alle netto-opbrengsten van de verkoop aan zullen worden gedoneerd. De stichting zal zich richten op alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Zo kunnen we hen helpen met het herstel op lange termijn, maar ook voorzien in de dringende behoeften van de slachtoffers.”

Abramovich wil de club dus niet verkopen uit persoonlijke verrijking, maar wil verrassend genoeg alles wegschenken. Naar de reden waarom hij Chelsea wil verkopen, is het niet lang zoeken. Hij zette enkele dagen geleden al een stap opzij om de club niet mee te trekken in de sancties die hem mogelijk boven het hoofd hangen. Abramovich onderhoudt immers nauwe banden met Russisch president Vladimir Poetin. Woensdag vroeg Labour-leider Keir Starmer tijdens Prime Minister’s Questions nog waarom Abramovich niet met sancties werd geconfronteerd, waarop de Britse premier Boris Johnson antwoordde dat het “in deze fase niet gepast was om commentaar te geven op individuele gevallen”.

Einde van sportief succesvol tijdperk

Abramovich kocht de Blues in 2003 voor zo’n 140 miljoen pond, of zo’n 170 miljoen euro. Onder zijn bewind kende de club heel wat sportieve successen. Twee Champions League-titels, vijf keer winst in de Premier League, vijf keer de FA Cup op het palmares, drie keer de League Cup en twee keer de Europa League. In augustus 2021 won Chelsea nog de Europese Supercup en onlangs won de club haar eerste Club World Cup, wat betekent dat de Blues alle mogelijke trofeeën hebben gewonnen sinds de Rus de leiding overnam.

Niet verwonderlijk dus dat Abramovich ook emotioneel was in zijn statement. “Weet dat dit een ongelooflijk moeilijke beslissing is geweest, en het doet me pijn om op deze manier afscheid te nemen van de Club”, sloot hij af. “Ik geloof echter dat dit in het beste belang van de Club is. Ik hoop dat ik Stamford Bridge nog een laatste keer kan bezoeken om persoonlijk afscheid van jullie te nemen. Het is een voorrecht van mijn leven geweest om deel uit te maken van Chelsea FC en ik ben trots op al onze gezamenlijke prestaties. De Chelsea Football Club en haar supporters zullen altijd in mijn hart zijn.”

Wie de club zal kopen, is nog even afwachten. Woensdag onthulde de 86-jarige Zwitserse miljardair Hansjorg Wyss al dat hij en een aantal anderen een aanbieding hebben gekregen om Chelsea over te nemen, maar de Zwitser zei dat het bedrag te hoog lag.