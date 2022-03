Deze week vond in Barcelona het jaarlijkse Mobile World Congress (MWC 2022) plaats, deels op de beursvloer, deels via online persvoorstellingen. Naar goede traditie pakten de meeste fabrikanten uit met hun nieuwste smartphones, maar sommige ook met opvallende laptops. Wij selecteerden enkele prachtige portables die we weldra in de winkel mogen verwachten.