Stad Genk wil sport en cultuur voor iedereen

"In C-Mine lopen verschillende projecten met vrouwen van kleur. Zo wordt deze zondag tijdens onze familiedag ‘Vuil Spel’ georganiseerd met mensen met zeer diverse achtergronden. Deze zomer wordt er gerepeteerd voor een dansvoorstelling in samenwerking met cultuurorganisatie Passerelle. De choreograaf van deze voorstelling is een vrouw met Afrikaanse roots", vertelt An Leemans. Zij werkt in cultuurcentrum C-Mine als stafmedewerker artistieke co-creatie en cultuurparticipatie. An is groot kunstliefhebber en ziet een subtiele verandering gebeuren in het cultuurlandschap. "Ik merk de laatste jaren dat vrouwen van kleur steeds meer een plek krijgen in de cultuurwereld. Zo speelt er deze maand een theatervoorstelling in Het Paleis in Antwerpen die uitsluitend gemaakt is door vrouwen met Afrikaanse roots. Dat geeft een zeer sterk signaal: voor deze verhalen moet er ruimte zijn."Toch willen de medewerkers van C-Mine niet uitsluitend op zoek gaan naar theatermakers of spelers van kleur. Ze willen hun deuren openzetten en hun podia beschikbaar stellen voor iedereen. "Dat geeft altijd een mix van verhalen en dat is precies wat we willen. Het selecteren van projecten waar we ons voor willen inzetten laten we organisch gebeuren. We geloven erin dat iedereen anders is. Of dat zich vertaalt in je huidskleur staat daar los van. Het zijn de verhalen die gebracht worden die voor een verrijking zorgen op het podium."Naast een cultuurcentrum heeft de stad Genk ook een bruisende sportdienst. En ook daar zie je mensen met verschillende huidskleuren en verschillende roots. "Via onze sportdienst willen wij zo veel mogelijk bijdragen aan gelijke kansen. Daarom bieden wij sport aan aan alle kinderen. Het maakt niet uit welke achtergrond ze hebben", vertelt waarnemend directeur van sport Mirjam Poelmans. En daar is het Genkse sportteam erg actief mee bezig. "We organiseren elke schoolvakantie sportkampen, maar trekken ook naar wijken en scholen om sport te organiseren. Wij geloven er echt in dat sport kinderen sterk maakt. Het sportsysteem is ook een sociaal systeem. Het is belangrijk om alle kinderen hierin te betrekken."Maar hoe denkt de sportdienst nu concreet te zorgen voor meer gelijke kansen door middel van sport? Poelmans licht toe: "We hopen via onze sportactiviteiten kinderen kansen te kunnen bieden in de gehele samenleving. Als kinderen in sport hun passie en talent vinden, zullen ze misschien sport gaan studeren en komen ze later weer op onze sportdienst terecht, als monitoren of werknemers."Foto: In C-Mine wordt deze zomer volop gerepeteerd voor een nieuwe dansvoorstelling. (Kristine Vandegaer)