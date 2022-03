Bloemschikken voor kinderen bij Ferm Aalst

Ferm Aalst heeft altijd activiteiten georganiseerd die volgens de geldende richtlijnen mochten plaatsvinden. Tijdens de krokusvakantie was het nu het ideale moment om de kinderen of kleinkinderen van de leden uit te nodigen voor een kinderworkshop bloemschikken. Met bloemen, eucalyptus en bruidssluier gingen ze aan de slag. In deze carnavalperiode werden de bloemstukjes extra afgewerkt met carnavaleske decoratie. Na de inspanning was het natuurlijk tijd voor ontspanning en werd de namiddag afgesloten met versgebakken pannenkoeken.