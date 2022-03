Jools Jatta Janssens debuteert als actrice in ‘Familie’. — © VTM

Een nieuw gezicht maakt donderdagavond haar intrede in Familie. Met veel tamtam verschijnt Naima, gespeeld door de 17-jarige studente Jools Jatta Janssens, in de Jan & Alleman. Guido (Vincent Banic) is meteen geïntrigeerd.