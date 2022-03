“Dat is mijn werk: verhalen vertellen”: Stromae lanceert vrijdag ‘Multitude’

Met “Multitude” heeft Stromae een popalbum gemaakt. Is hij dancemuziek beu? “Een beetje”, gaf hij toe. “Ik ben ook een beetje ouder geworden. Ik breng mijn avonden thuis door, met mijn zoon en mijn vrouw. Maar dat is normaal, het is een natuurlijke ontwikkeling.” Na zes jaar in de schaduw is niet alleen zijn geluid, maar ook zijn manier van werken veranderd. “Ik kan mijn werk doen van 9 tot 17 uur en daarna ga ik naar huis”, zei hij.

Vorige week speelde de maestro uit Etterbeek al een avant-première in het Brusselse Paleis 12. Voor zijn eerste concerten had hij stress, maar “na twee of drie nummers voelde ik me goed”, zei Stromae. “Het heeft me goed gedaan om op het podium te staan.” Hij was ook “heel erg geraakt” door de ontvangst van het publiek. “Vroeger gaf ik veel om de ander, om het publiek te amuseren. Nu maak ik zelf meer plezier. Dat is meer in evenwicht.”

In eigen land kondigde Stromae concerten op Werchter Boutique (19 juni) en Les Ardentes (10 juli) aan. Volgend jaar staan al zes concerten (15, 16, 17 maart en 1, 2, 3 juni 2023) in Paleis 12 gepland.

In 2009 brak Stromae door met “Alors on danse”. Na de albums “Cheese” (2010) en “Racine Carrée” (2013), laste hij in 2015 een pauze in zijn carrière als popartiest in. Het duurde tot oktober 2021 voor hij zijn comeback maakte met de single “Santé”. In januari zette hij de single “L’Enfer” in tijdens een interview op het Franse achtuurjournaal.

