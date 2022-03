Ryanair breidt zomeraanbod fors uit in Charleroi, tot recordaantal bestemmingen

De coronapandemie is op zijn retour en de Belg wil graag weer reizen. Reden voor luchtvaartmaatschappij Ryanair om haar zomeraanbod flink uit te breiden. Op de luchthaven van Charleroi komen er twintig bestemmingen bij, kondigde Ryanair-topman Michael O’Leary woensdag aan in Brussel.

Het gaat onder meer om Napels (Italië), Madeira (Portugal), Sibiu (Roemenië) en Stockholm (Zweden). In totaal vliegt Ryanair hiermee op 121 bestemmingen vanuit ons land, een absoluut record, claimt de lagekostenmaatschappij. Ryanair is al een kwarteeuw actief op de luchthaven van Charleroi. Daar komt er deze zomer een extra vliegtuig bij, goed voor vijftien in totaal. Voor Brussels Airport, waar Ryanair ook vluchten aanbiedt en twee vliegtuigen heeft gestationeerd, verandert er voorlopig niets.

O’Leary haalde woensdag op zijn persconferentie uit naar de vliegtaks die de Belgische regering wil invoeren. Die bedraagt 2 euro voor een intra-Europese vlucht. “Men moet van Brussel een aantrekkelijke bestemming maken en geen idiote taks opleggen aan passagiers”, aldus de Ier in zijn bekende provocerende stijl. “Het is een gek idee, dat het herstel gaat vertragen en dus moet men dat afvoeren”. Volgens O’Leary minstens tot de toeristische sector zich opnieuw op het niveau van voor de coronapandemie bevindt.

De Ryanair-topman was woensdag ook erg kritisch voor de positie van Lufthansa, moedermaatschappij van Brussels Airlines, op Brussels Airport. Volgens hem gebruikt die de Europese regelgeving als excuus om vliegtuigen leeg te laten vliegen en zo zijn landingsrechten te kunnen behouden. “Dat is een manier om zich te beschermen tegen de concurrentie van de lagekostenmaatschappijen”, klonk het.

Over de oorlog in Oekraïne benadrukte O’Leary dat Ryanair geen basissen heeft in dat land. De luchtvaartmaatschappij was er wel actief op vier luchthavens, goed voor twee miljoen passagiers per jaar. Maar dat was voor de oorlog uitbrak: de vliegtuigen op die trajecten worden nu ingezet op andere routes, met name in het gebied rond de Middellandse Zee.

De crisis in Oekraïne zou wel een impact hebben op de energieprijzen, maar Ryanair maakt zich geen zorgen want het bedrijf heeft het grootste deel van zijn kerosine ingedekt tot maart volgend jaar, aldus O’Leary. Onmiddellijk na de inval van de Russen, viel het aantal boekingen bij de budgetvliegtuigmaatschappij met een vijfde terug, maar intussen is de verkoop alweer hersteld. O’Leary denkt dat als het conflict zich niet verder uitbreidt, er geen grote impact voor de toeristische sector zal zijn.