Padelterrein aan sporthal officieel geopend

Padel, een mix tussen squash en tennis, is één van de snelst groeiende sporten ter wereld. Nu kunnen de liefhebbers ook in Heers terecht om deze populaire racketsport te beoefenen. Het padelterrein met kunstgras werd zopas officieel ingespeeld door enkele sportieve leden van het gemeentebestuur. “Bij de renovatie van de sporthal is de eerste fase inmiddels afgerond”, vertelt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “Momenteel is men druk in de weer met de herinrichting en afwerking van de buitenterreinen. Naast het gloednieuwe padelveld komt er nog één tennisveld in flex court en achteraan een multiplein voor verschillende sporttakken. Om een terrein te boeken werken we ook met een digitaal platform.”

Wie ook eens wil padellen in Heers, kan een sessie reserveren via www.heers.be/sporthal of via uitbater Brecht Deneuker (0497/39.21.98). “Er kan van 8.30 tot 22 uur gespeeld worden, telkens voor anderhalf uur”, zegt Katleen Houben van de sportdienst. “Op dit moment werkt de verlichting nog niet, maar dat komt wel in orde. Het padelterrein huren voor een sessie kost 16 euro en voor 2 euro kan je een racket en drie ballen huren in de cafetaria van de sporthal. Reserveren kan tot 5 minuten op voorhand.” (frmi)